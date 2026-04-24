中村勘太郎さん、中村長三郎さんが江戸東京博物館リニューアル記念特別展「大江戸礼賛」の取材会に登壇しました。 【写真を見る】【 中村勘太郎＆中村長三郎 】中高生のリアルな悩みに会場ほっこり「数学が苦手」「期末・中間試験が手ごわいです」約4年ぶりに全館開館した江戸東京博物館。本展覧会は、江戸博が誇る珠玉のコレクションを結集させた、リニューアル記念特別展です。 歴史が大好きだという勘太郎さんは?