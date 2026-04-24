文部科学省、スポーツ庁、文化庁の看板WBCで地上波中継がなかったことを契機に、政府がスポーツ放送の在り方について本格的な検討に入ることになった。普及や振興の観点から地上波中継の必要性を訴える声は根強いが、有料配信事業者による高額な放送権料は主催者の貴重な収益源になる。どうバランスを取るか、模索していくことになる。英国には、国が指定する人気イベントを国民が幅広く視聴できるよう定めた「ユニバーサルア