大相撲の大関・霧島（30＝音羽山部屋）が24日、30歳の誕生日を迎えた。「一番いい歳。まだまだ若いなと。まだまだできる」。横綱昇進へ覚悟を示した。この日、さいたま市で行われた春巡業では横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）らと連続で14番取って8勝6敗だった。左上手を引いて力強く前進するなど存在感を発揮し、「気持ち的に体が動いて、いい調子だった。ここから来場所に向けて稽古をやっていく」と手応えを口にした。長女ア