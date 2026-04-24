はしかの集団感染が発生している東京・新宿区内の小学校で感染者数がさらに増加し、児童・教職員47人が感染したことがわかりました。新宿区内の小学校では、はしかの集団感染があり、学年閉鎖が行われていますが、24日に公表された感染者数は児童41人、教職員6人の47人に上っています。21日の公表時点では18人（児童17人＋教職員1人）で、わずか数日で2倍以上に急増した形です。感染者はいずれも海外渡航歴はなく、全員回復に向か