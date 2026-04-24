2025年10月、東海3県6か所のパーキングエリアからごみ箱が撤去されました。一体なぜなのでしょうか。 【写真を見る】パーキングエリアから｢ごみ箱｣撤去 家庭ごみ･レジャーごみの不法投棄相次ぎ… 効果は? （小川実桜アナウンサー）「川島PAの上りに来ています。ただ、パーキングエリアにはよくあるごみ箱がどこにも見当たりません」 実は、NEXCO中日本の名古屋支社管内では、2025年10月に東海3