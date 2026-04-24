【モデルプレス＝2026/04/24】Snow Manの宮舘涼太が、4月28日発売のライフスタイルマガジン「Hanako」（マガジンハウス）6月号増刊の表紙登場。本誌単独表紙は4年ぶり2回目となる。【写真】Snow Manメンバー、カラコン＆短髪ビジュで雰囲気ガラリ◆宮舘涼太、ハット被り表紙登場撮影では、銀座の街で出会えるかもしれない7人の「銀座男（メン）」に扮した宮舘。表紙のハットを被り優雅な余裕を感じさせる紳士のほか、伝統を背負い