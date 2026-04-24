【モデルプレス＝2026/04/24】モデルの長谷川理恵が4月23日、自身のInstagramを更新。最近の手料理を公開し、話題となっている。【写真】52歳ママモデル「盛り付けも素敵」鰹のたたきと苺の合わせ・アスパラご飯にバターと塩 息子の大好物も入った手料理◆長谷川理恵、色とりどりの手作り料理公開長谷川は「最近のリエご飯色々」とつづり、写真を投稿。「鰹のたたきと苺の合わせ」「春野菜とチキンのスープ」「アスパラご飯は仕上