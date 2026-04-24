【モデルプレス＝2026/04/24】モデルの道端アンジェリカが4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男が描いた絵を公開した。【写真】40歳美女モデル「特徴をよくとらえてる」7歳長男が描いた上手すぎるルフィ◆道端アンジェリカ、長男が描いたルフィ公開道端は「長男が描いたルフィが上手すぎる」とコメントし、長男の絵を公開。大きな口を開けて笑っている人気漫画「ONE PIECE」のキャラクター・モンキー・D・ルフィが描