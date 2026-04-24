メ～テレ（名古屋テレビ） 「ドン・キホーテ」の運営会社が4月から新業態「食品強化型ドンキ」を展開。 その足がかりとして「ロビン・フッド」1号店が愛知県あま市にオープン。初日の24日は、開店前から多くの人が並びました。 愛知県あま市に24日にオープンした「ロビン・フッド甚目寺店」。 「ドン・キホーテ」の“食品強化型”の新たな業態で、甚目寺店が全国初の店舗です。 開