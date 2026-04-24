おやつカンパニーは、ゲームボーイ用RPG「ポケットモンスター 赤・緑」の発売30周年を記念したポケモンデザインの「ベビースタードデカイラーメン」を期間限定で発売する。4月20日（月）から「くさタイプ」版の販売をスタート。5月18日（月）から「ほのおタイプ」版も登場する。ポケモンが大集合したオリジナルデザインのベビースター 期間限定発売(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Poke