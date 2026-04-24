4人組ロックバンド・SUPER BEAVER（スーパービーバー）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ビーバーLOCKS!」（毎週金曜22:30〜）。4月17日（金）の放送では、ボーカルの渋谷龍太とドラムの藤原“37才”広明が出演。3月に小学校を卒業したばかりのリスナーから寄せられた、将来の目標に関する悩みに、2人が自身の経験を交えて答えました。（写真左から）SUPER BEAVER藤原“37才”広明、渋谷龍太＜リ