ＪＲＡは２４日、フランシスコ・ゴンサルベス騎手＝ブラジル＝に短期免許を交付したと発表した。免許期間は５月２日（土）から６月２８日（日）まで。同騎手の身元引き受けは和田勇介調教師＝美浦＝。契約馬主は中村祐子氏。短期免許での来日は初めてとなる。２５年の「ワールドオールスタージョッキーズ」で日本のレースに初参戦し、４位という好成績を残している。アルゼンチンを主戦場とし、２４年シーズンには４７９勝を