２５日に開幕するミュージカル「アニー」（報知新聞社後援）の初日前会見が２４日、東京・初台の新国立劇場中劇場で行われ、アニー役の下山夏永、牧田花らが出席した。今年で上演４１年目を迎える人気ミュージカル。オーディションでアニー役に選ばれた下山は「緊張はしていないけれど、とても楽しみ」と意欲的。牧田は「初日を迎えるので一日一日を大切に一生懸命、演じたいなと思います」と抱負を口にした。また、初日の公