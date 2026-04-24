Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は２５日、ホームでＪ２いわきと対戦する。ＤＦ高尾瑠（２９）は開幕から右サイドバックとして全１１戦にフル出場しているが「体調は問題ない」と万全を強調。１２試合連続スタメンが確実な戦いへ「まずは球際と切り替えで負けないこと」と今季開幕戦で０―１で敗れた相手への雪辱へ、全力を尽くす。札幌加入２年目の昨季も３８試合中３５試合に先発し３３試合でフル出場と、主力を務め続けた。２年