女優・上戸彩（４０）がイメージ激変な姿を見せた。ファッション誌「ＧＩＡＮＮＡ」に登場。同誌の公式インスタグラムでは「ＣＡＳＴＡＳＰＥＬＬＡＹＡＵＥＴＯ煌（きら）びやかな光を纏（まと）った女優・上戸彩さんとともに、輝き溢（あふ）れる幸せの魔法をかけましょう」と呼びかけた。上戸彩といえばヘルシーでナチュラルなイメージだが、モードなメイクやドレスに身を包んで印象ガラリ。スタイル抜群の全身