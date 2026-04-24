家族の食卓を支える存在ほど、自分の食事が置き去りにされる。母の日を前にした調査から、そんな日常のひずみが浮かび上がった。気遣いと現実のあいだに、見えにくい隔たりがある。株式会社Ｎｗｉｔｈの調査によると、子どもを持つ母親の約７５％が自身の健康に不安を抱えている。一方で約７２％が自分の食事を家族より後回しにしており、約８２％が食事の優先順位で家族を選ぶと答えた。さらに約４６％が自身の栄養バランスに