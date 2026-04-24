欧州株ダックスはほぼ横ばい、英FTなどはやや軟調 東京時間16:34現在 英ＦＴＳＥ100 10406.05（-50.96-0.49%） 独ＤＡＸ24169.70（+14.25+0.06%） 仏ＣＡＣ40 8174.35（-52.97-0.65%） スイスＳＭＩ 13177.89（-70.17-0.54%） ※英ＦＴＳＥ100、仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 欧州株は比較的落ち着いた推移となっている。独DAX指数は前日終値前後での推移。上昇が目立っているのが、第１四半期決