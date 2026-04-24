アジア・コモディティ騰落率ランキング＝04/24営業日時点＝ 上海重油 2.19％ 大連ポリエチレン 0.39％ 上海異形鉄筋 0.03％ 上海銅 -0.31％ 大連とうもろこし -0.37％ 上海ゴム -1.4％ ＊数値は前日比％