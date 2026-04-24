ポンドドルは朝の高値１．３４７３ドルをわずかに更新し、１．３４７４ドルを付けた。東京市場で昼過ぎにかけて１．３４５４ドルまで下げていた。値幅自体は今日の安値から２０ポイントであり、落ち着いた動きの中での上下。 GBPUSD1.3473