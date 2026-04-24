中京大中京（愛知）でプレーし、今春に同校を卒業して米球界に挑戦する宮内渉吾投手（１８）が２４日、神奈川県内でマネジメント契約を結ぶ「ＩＡＡＳＰＯＲＴＳ」の練習会に参加した。現在の状況について、「最終的にはメジャーリーグで活躍できる選手になりたいと思っています。自分がメジャーリーガーになる上で一番近い道、一番ベストな選択をしたいと思っているので、直接マイナーに行くのか、大学に行くのか、どっちの選