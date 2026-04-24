◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節柏―鹿島（２４日・三協Ｆ柏）首位の鹿島は柏のホームに乗り込み、今大会のＪ１勢１０勝１番乗りを狙う。＊＊＊スタメンは前節の浦和戦（１〇０）から２人を変更。柴崎岳に代わって樋口雄太がボランチに入り、荒木遼太郎が先発復帰となった。２節連続で先発していた田川亨介がベンチを外れている。サイドＭＦには荒木と松村優太が起用され、サイド起用が続いていた鈴木優磨