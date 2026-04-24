にぎわうはずの大型連休に、静かな選択が広がっている。外に出るより家にとどまる。背景にあるのは、家計をじわりと圧迫する物価高だ。華やかな行楽シーズンの裏で、暮らしの重みが増している。クラシル株式会社の調査によると、２０２６年のゴールデンウィークを自宅で過ごすと答えた人は６２．１％に達した。国内旅行や宿泊は８．３％にとどまり、移動を控える傾向が鮮明だ。理由として４１．６％が原油高に伴うガソリン代や