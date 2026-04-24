中東情勢などを受けて、1ドル＝159円台後半まで円安が進んでいることについて、片山財務大臣は「投機的な動きには断固とした強い措置を取れる」と改めて市場を強くけん制しました。中東情勢による原油高騰などを受けて、外国為替市場で円相場は1ドル＝159円台後半まで円安が進んでいます。これについて片山大臣はきょうの会見で、「石油絡みの値動きは極めて荒くて、どう考えても投機的な部分が大きいとしか思えない」「為替もそれ