漫画『鹿楓堂よついろ日和』を原作としたオリジナルミュージカルが、2026年10月16日（金）〜10月25日（日）に「CBGK シブゲキ！！」にて上演されることが決定した。【写真】『鹿楓堂よついろ日和』ミュージカル化出演キャストたち2013年に連載がスタートした『鹿楓堂よついろ日和』は、店主でお茶担当のスイ、ラテアート担当のぐれ、スイーツ担当の椿、料理担当のときたか、スペシャリストの4人が営む甘味処「鹿楓堂」を舞台