【広州共同】中国人民解放軍が22日に公開した動画で、建造中の4隻目の空母が初の原子力空母になることを示唆しているとの観測が軍事専門家らの間で広がっている。動画に登場する新兵の名前の発音が原子力艦を意味する中国語「核艦」と全く同じだったためだ。動画は23日の海軍創立77周年を記念して公開したドラマ仕立ての宣伝動画。通信アプリ、微信（ウィーチャット）の公式アカウントで22日に公開された。就役済みの3隻の空母