高橋藍＝2025年8月バレーボール、SVリーグ男子のサントリーは24日、日本代表アタッカーの高橋藍（24）が今季限りで、契約満了のため退団すると発表した。高橋は京都・東山高から日体大に進み、2021年東京五輪に出場。大学に籍を置いてイタリア1部リーグでも活躍した。24年にサントリーに移籍し、SVリーグ初代王者に導いた。パリ五輪にも出場した。チームを通じて「この2年は今後にもつながる大きな経験にしていきたい。これ