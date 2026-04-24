ホルムズ海峡の封鎖が長期化し、日本のエネルギー政策は大きな転換点を迎えています。ガソリン補助金のあり方、原発の再稼働、そして再生可能エネルギーの導入――。山積する課題に加え、エネルギーを守るための防衛政策や憲法改正の議論も現実味を帯びてきました。日本が直面する複合的な危機の構造と、政治家・政府・メディアそれぞれに求められる役割について、外務大臣時代に中東外交に深く関わった経験を持つ自民党の河野太郎