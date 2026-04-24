ドジャースのフレディ・フリーマン選手の生まれたばかりの長女がチャーリーくんの腕に包まれました。日本時間24日に妻・チェルシーさんが生まれたばかりの長女ロンドンちゃんと、長男のチャーリーくんの様子を動画で投稿。フリーマン選手は父親リスト入りで2試合試合を離れましたが、日本時間22日のジャイアンツ戦から復帰。そんな父親の勇姿をチャーリーくんは家から熱い視線で見つめます。しかしその目線はしばしテレビを離れ下