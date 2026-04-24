楽しい雰囲気だと思ってたママ友との会話…でも、思ってたのと違うのかも…？「真面目なんだね」というリーダーの一言。その瞬間、空気が変わったのを感じますよね。翌日から、今までとは違う扱いが始まってしまうのです。>>【まんが】ママ友いじめは突然に(ウーマンエキサイト編集部)