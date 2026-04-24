春の行楽シーズンに行われる富山県内最大級のイベント「２０２６となみチューリップフェア」が２２日、砺波市花園町の砺波チューリップ公園をメイン会場に開幕した。３００品種３５０万本が彩る会場には初日から多くの来場者が訪れ、色とりどりに咲く花を楽しんでいた。（奥中一彦）この日は、開会式が行われ、夏野修市長が「開幕から満開に近い会場で花を楽しんで」とあいさつ。地元の庄下保育所の子ども１４人が童謡「チュー