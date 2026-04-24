元プロ野球選手の岩隈久志氏が２４日、インスタグラムを更新。６人の家族ショットを公開した。岩隈氏は妻、まどかさんが投稿した１枚の写真を紹介。４月から新社会人となった長女、高校３年生で野球部に所属する長男、中学３年生の次女、２３年７月に誕生した三女は後ろ向きで、夫妻が笑顔で子供達に手を添えた。岩隈氏はＮＰＢ、大リーグでも活躍。プライベートでは０２年１２月にまどかさんと結婚した。２３年７月には第４