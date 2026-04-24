“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』。本日4月24日（金）の放送は特別編。オーディション番組『UNIVERSE TICKET』から誕生したガールズグループ・UNIS（ユニス）の日本ファンミーティング密着映像や、メンバーの“メロさ”満点な特別企画が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！韓国の三大地上波放送局