【サカジョ～左官職人トコ～】 4月24日配信開始 価格 各話：90円 合本版：480円 【拡大画像へ】 特定非営利活動法人のLEGIKAは、マンガ制作・IPプロデュース事業「レジカスタジオ」より、左官をテーマにしたマンガ「サカジョ～左官職人トコ～」を4月24日より130以上のプラットフォームにて配信開始した。価