【溝端葵1st写真集 「タイトル未定」】 7月17日 発売 価格：3,630円 【拡大画像へ】 集英社は、溝端葵さんの1st写真集を7月17日に発売する。タイトルは未定で、価格は3,630円。 本書は昨年3月にデビューして以降、注目を集める溝端葵さんの1st写真集。スリランカを舞台に撮影が行なわれ、これまでにない大胆な衣装と、自然体の魅力を切り取った内容となっている。