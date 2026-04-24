Spotifyが、8月14日～16日に開催される『SUMMER SONIC 2026』にて、コラボステージ“Spotify Stage”を開催する。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、SixTONES、FALL OUT BOY、aespa……『SUMMER SONIC 2025』豪華アクトの注目ステージを振り返る） 4年連続の開催となる今年は、25周年を記念して内容もパワーアップ。Spotifyが躍進を期待する次世代アーティストをピックアップする『RADAR: Early Noi