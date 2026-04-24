任天堂は、『マリオカート ワールド』でおなじみのフードショップ「Yoshi's」をテーマにしたオリジナルグッズを、4月24日から#NintendoTOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAとマイニンテンドーストアで販売すると発表した。 【画像あり】まるで「Yoshi's」の店員・常連客気分グッズ一覧 今回販売される商品には、「Yoshi's」のロゴがデザインされたボウリングシャツやエプロンがラインナップされるほ