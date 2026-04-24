4月24日、B1リーグ西地区に所属する滋賀レイクスは、岩下准平が23日に手術を実施したと発表した。手術後1週間程度入院し、チームドクターの指示に従い、復帰に向けたリハビリテーションを行う。 23歳の岩下は180センチ82キロのポイントガード。福岡大学附属大濠高校を卒業後、筑波大学に進学し4年間プレーした。その後「B.LEAGUE DRAFT 2026」にエントリーし、1巡目6位で長崎ヴ