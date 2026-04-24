東映株式会社は、新規事業として設立したゲーム事業「東映ゲームズ」より、初のパブリッシングタイトルとなる3作品を発表した。 【画像あり】各タイトルのキービジュアル 東映ゲームズは、映画・ドラマ・舞台などで75年にわたり「ものがたり」を紡いできた東映が、国内外のクリエイターと共に展開するゲーム事業だ。今回発表されたラインナップは、いずれも既存IPを用いない完全新規の