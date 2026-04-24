ユービーアイソフトは、『アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ』を7月9日に発売することを発表した。 【画像あり】最新エンジンでビジュアルがパワーアップ 本作は、2013年に発売された『アサシン クリード4 ブラック フラッグ』のリメイク版で、Ubisoft Singapore主導で制作された。対応プラットフォームはPlayStation 5、Xbox Series X|S、Windows PC（Ubisoft Sto