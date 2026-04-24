あみあみでは、『クロノ・トリガー』よりクロノとマールが「FORM-ISM」からフィギュアとして予約を受け付けている。 【画像あり】パッケージにも使われているキービジュアルを再現（多数あり） それぞれキービジュアルの立ち絵が立体化されており、衣装も細かく再現。 どちらも、販売価格7,920円（税込）で予約受付中だ。発売は9月末を予定している。 （文＝リアルサウンドテック編集部）