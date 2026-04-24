フィスカース ジャパンが展開するデザインブランド IITTALA（イッタラ）は、ポケモン誕生30周年を記念した限定コレクション「イッタラ × ポケモン」を、5月1日10時よりイッタラストアおよびイッタラ公式オンラインストアで発売する。 【画像あり】ピカチュウの黄色をベースにしたストライプ柄 本コレクションは、イッタラを代表するテーブルウェアシリーズ「Origo（オリゴ）」とポケモンのコラボレ