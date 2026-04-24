ファナックがこの日の取引終了後に、２７年３月期の連結業績予想を発表しており、売上高９０９６億円（前期比６．０％増）、営業利益２１２２億円（同１５．５％増）、純利益１８４９億円（同１１．０％増）を見込む。ＦＡ、ロボット、ロボマシンの各部門において、さまざまな分野で堅調な需要が継続すると予想する。なお、想定為替レートは１ドル＝１５０円、１ユーロ＝１７０円としている。 ２６年３月期決算