木村充揮が、アロージャズオーケストラとのコラボレーション公演を8月13日にビルボードライブ大阪にて開催する。 （関連：Official髭男dism、Vaundy、Creepy Nuts、緑黄色社会……2026春ドラマ、書き下ろし主題歌が見せる景色） 本公演では、アロージャズオーケストラによる洗練されたジャズアレンジと木村の飾らない歌世界で、円熟のサウンドを展開。心地よいスウィングと粋なブル