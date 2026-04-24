限られた車内空間に収納スペースを作るCOBIVIのラゲッジネット（70×50cm）が、Amazonで20%OFFのセール中となっている。4月24日（金）現在、参考価格2,200円のところ、1,760円で購入可能だ。 車内の天井に生じているデッドスペースを、収納スペースとして活用できるラゲッジネット。4点固定式の3サイズがセール対象となっている。固定には窓上のアシストグリップ（手すり）を利用する。 撮