日本人８選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）は現地４月23日、ベルギーリーグのプレーオフ１第４節でアンデルレヒトと対戦。２−０でプレーオフ初勝利を飾った。この一戦で決勝点をマークしたのが、アンデルレヒトから期限付き移籍中の後藤啓介だ。75分、右サイドからの伊藤涼太郎のクロスにゴール前で反応。身体を投げ出しながら、右足ダイレクトで合わせてゴールネットを揺らし、今季11点目を奪ってみせた。２月15日の