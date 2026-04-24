【写真】藤井風の寝起きショット（4枚目）／藤井風×シャイ・カーター『Prema』制作中の仲良しショット／4月23日公開「It’s Alright」MV 藤井風が出演したアメリカ最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』（以下『コーチェラ』）でのオフショットが、『VOGUE KOREA』のInstagramで公開され、話題を集めている。 ■藤井風、コーチェラ準備中の自然体ショット 投稿では、同