【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1、INI、ME:Iを輩出したサバイバルオーディション番組の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の#5が、4月23日21時より配信。第1回順位発表式の様子と、次のステージに進出する50位までの練習生が発表された。 ■順位発表の他、INI木村柾哉がMCを務めるダンスバトルも #5では、第1回順位発表式が開催され、練習生101名が出席。国民プロデューサー代表