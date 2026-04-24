24日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1297枚だった。うちプットの出来高が1030枚と、コールの267枚を上回った。プットの出来高トップは5万7000円の290枚（210円安1460円）。コールの出来高トップは6万2000円の39枚（140円高1295円）だった。 コールプット 出来高