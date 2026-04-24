24日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は30枚だった。コールの合計出来高は5枚。コールの出来高トップは7万円の2枚（310円）だった。プットのの合計出来高は25枚。プットの出来高トップは4万4500円の16枚（340円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格 行使