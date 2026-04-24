和井田製作所 [東証Ｓ] が4月24日大引け後(16:40)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の6.2億円→3.4億円(前の期は7.3億円)に44.9％下方修正し、減益率が15.1％減→53.3％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の5億円→2.2億円(前年同期は3.4億円)に55.9％減額し、一転して35.0％減益計算になる。 株